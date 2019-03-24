Украинские баскетболисты провели сумасшедший матч в Испании

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Вячеслав Кравцов
Вячеслав Кравцов / theworldnews.net

Украинские баскетболисты Вячеслав Кравцов и Владимир Герун встретились в матче регулярного чемпионата Испании.

Команда Кравцова – "Фуэнлабрада" сумела победить "Бреоган" Герун.

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В первой четверти команды поочередно захватывали лидерство. А уже во второй 10-минутке именно гости были сильнее и ушли на большой перерыв с преимуществом +7.

В третьей четверти хозяева ликвидировали отставание и на некоторое время даже смогли вернуть себе лидерство. В последней четверти именно "Бреоган" лидировал, однако "Фуэнлабраде" удалось вырвать драматическую победу на последних секундах.

Владимир Герун оказался лучшим игроком в своей команде. В его активе 18 очков один перехват и шесть подборов. В свою очередь Кравцов набрал 9 очков и сделал 4 подбора.

Бреоган – Фуэнлабрада 92:96 (21:30, 30:28, 25:17, 16:21)

Отметим, что в турнирной таблице чемпионата Испании "Фуэнлабрада" сейчас на 14-й позиции. "Бреоган" сейчас 17-й – предпоследнее место.

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Теги: Спорт Баскетбол
Источник: 24 Канал
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