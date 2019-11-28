Украинские биатлонисты не смогли попасть на подиум спринтерской гонки Кубка IBU

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Андрей Доценко / biathlon.com.ua

В норвежском Шушене стартовал зимний сезона 2019/20 по биатлону. Первой состоялась мужская спринтерская гонка в рамках первого этапа Кубка IBU.

Спринтерскую гонку выиграл представитель Германии Лукас Фратцшер. Второе место завоевал австриец Харольд Леммерер, а третье – норвежец Александер-Фьельд Андерсен.

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Лучшим из представителей Украины стал Андрей Доценко, который с тремя промахами оказался на 9 месте. Сергей Семенов допустил две ошибки на огневом рубеже и завершил спринт 13-м.

Спринт, мужчины

1. Лукас Фратцшер (1+0) 28: 33,1
2. Харольд Леммерер (0+1) +5,7
3. Александер-Фьельд Андерсен (0+3) +17,3
...
9. Андрей Доценко (0+3) +1: 22,3
13. Сергей Семенов (0+2) +1: 33,7
16. Богдан Цимбал (1+2) +1: 51,5
17. Виталий Труш (0+1) +1: 52,3
26. Антон Дудченко (2+3) +2: 31,2
37. Руслан Бригадир (0+2) +2: 47,3

Уже в субботу, 30 ноября, в шведском Эстерсунде стартует Кубок мира по биатлону. Первой гонкой будет одиночная смешанная эстафета.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Новости биатлона
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