Украинские биатлонисты не смогли попасть на подиум спринтерской гонки Кубка IBU

В норвежском Шушене стартовал зимний сезона 2019/20 по биатлону. Первой состоялась мужская спринтерская гонка в рамках первого этапа Кубка IBU.

Спринтерскую гонку выиграл представитель Германии Лукас Фратцшер. Второе место завоевал австриец Харольд Леммерер, а третье – норвежец Александер-Фьельд Андерсен.

Читайте также: Украина объявила состав на первые гонки Кубка мира по биатлону

Лучшим из представителей Украины стал Андрей Доценко, который с тремя промахами оказался на 9 месте. Сергей Семенов допустил две ошибки на огневом рубеже и завершил спринт 13-м.

Спринт, мужчины

1. Лукас Фратцшер (1+0) 28: 33,1

2. Харольд Леммерер (0+1) +5,7

3. Александер-Фьельд Андерсен (0+3) +17,3

...

9. Андрей Доценко (0+3) +1: 22,3

13. Сергей Семенов (0+2) +1: 33,7

16. Богдан Цимбал (1+2) +1: 51,5

17. Виталий Труш (0+1) +1: 52,3

26. Антон Дудченко (2+3) +2: 31,2

37. Руслан Бригадир (0+2) +2: 47,3

Уже в субботу, 30 ноября, в шведском Эстерсунде стартует Кубок мира по биатлону. Первой гонкой будет одиночная смешанная эстафета.