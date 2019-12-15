Украинские биатлонисты остановились в шаге от топ-10 в мужской эстафете на Кубке мира

Мужской эстафетной гонкой завершился второй этап Кубка Мира в австрийском Хохфильцене. Украинцы не сумели пробиться на пьедестал, показав лишь одиннадцатый результат

Первым среди украинцев стартовал Артем Тищенко. Он не выступал в предыдущий день, поэтому имел больше времени для восстановления. Однако отстреляться чисто ему не удалось. Использовав по одному запасному патрону на каждой стрельбе, он передал эстафету одиннадцатым.

К слову: Украина в "золотом" составе вырвала 4 место женской эстафеты в Хохфильцене, победила Норвегия

Проблему со стрельбой лежа имел и Артем Прима. Однако на втором огневом рубеже он таки сумел исправиться и поднять нашу команду на десятое место.

Но уже Руслан Ткаленко откатил нас как можно дальше от лидеров. После стрельбы лежа он отправился на круг штрафа. И передал эстафету аж 16-ым. Несколько спас ситуацию капитан команды Дмитрий Пидручный. Он сумел поднять команду на одиннадцатое место.

Победу же праздновала сборная Норвегии благодаря усилиям братьев Бе. Йоханнес Бе на последнем круге сумел отыграть 13 секунд у немца Бенедикта Доля, и на финишной прямой вырвать победу. Команда Франции завоевала бронзу в борьбе на последнем этапе в Канаду.

Эстафета. Мужчины

1. Норвегия (1+7) 1:14:44,2

2. Германия (0 + 6) + 2,0

3. Франция (1+8) +51,9

4. Канада (0+6) +1:28,7

5. Чехия (0+9) +1:52,2

6. Россия (1+8) +2:01,7

...

11. Украина (1+14) +3:31,5