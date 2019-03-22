Украинские биатлонисты прокомментировали неудачное выступление в спринте на этапе Кубка мира

2 Читати новину українською
Дмитрий Пидручный
Дмитрий Пидручный

В норвежском Хомленоколлене состоялся мужской спринт на последнем этапе Кубка мира по биатлону. Украинцы выступили не слишком удачно. Лучший результат показал Дмитрий Пидручный – 29-е место.

"Сегодня были тяжелые условия. Трасса такая, что даже трудно сказать ехали лыжи или нет. Я слишком мало по трассе ехал с кем-то рядом, чтобы оценить правильно. На пристрелке было очень непросто из-за тумана. В самой гонке уже тумана не было, но изменения погоды мешали. Относительно преследования – цели всегда на гонки есть: бороться, показывать хороший результат. Так и завтра буду стараться, насколько хватит сил", – рассказал Дмитрий Пидручный в комментарии biathlon.com.ua.

Читайте также: Иоганнес Бё уверенно выиграл спринт в Холменколлене, Пидручный – 29-й

Несколько худший результат показал Артем Прима. Он сделал два промаха и оказался 40-м на финише.

"Очень расстроен промахами в стойке. Любая ошибка в стрельбе – это минус к общему результату. На втором рубеже попал в порывистый ветер – был довольно сильный с левой стороны. Сегодня вообще немало зависело от везения: кому-то больше помешал туман, кому-то – ветер . На лежке мне удалось отработать чисто, а вот стойка не удалась", – подытожил Артем Прима.

В общем зачете Кубка мира Дмитрий Пидручный опустился на 28-ю позицию, но сохраняет все шансы на то, чтобы впервые в карьере финишировать в топ-двадцатке тотала. В Кубке наций наша команда окончательно оформила 10-ю позицию, и в следующем сезоне возвращает себе право делегировать на старт в гонках Кубка мира пять спортсменов.

blog_ava
В Киеве возле метро "Дорогожичи" маршрутка на пешеходном переходе сбила трех человек: видео 18+
сегодня
3152
Теги: Спорт Артем Прима Дмитрий Пидручный Новости биатлона
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Португалия – Украина: онлайн матча отбора к Евро-2020
сегодня 17:11 Португалия – Украина: онлайн матча отбора к Евро-2020
59
Андрей Шевченко заговорил о желании тренировать клуб
сегодня 11:13 Андрей Шевченко заговорил о желании тренировать клуб
129
Сборная Украины заняла 7-е место в Кубке наций, Виттоцци завоевала Малый хрустальный глобус
21 марта 20:41 Сборная Украины заняла 7-е место в Кубке наций, Виттоцци завоевала Малый хрустальный глобус
79
Музыка украшает футбол, попробуйте доказать обратное болельщикам "Аякса"
21 марта 18:00 Музыка украшает футбол, попробуйте доказать обратное болельщикам "Аякса"
Михайло Гема 151
Сербский футболист едва не оторвал ногу партнеру Зинченко: жуткое видео
21 марта 15:09 Сербский футболист едва не оторвал ногу партнеру Зинченко: жуткое видео
103
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук