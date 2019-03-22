Украинские биатлонисты прокомментировали неудачное выступление в спринте на этапе Кубка мира

В норвежском Хомленоколлене состоялся мужской спринт на последнем этапе Кубка мира по биатлону. Украинцы выступили не слишком удачно. Лучший результат показал Дмитрий Пидручный – 29-е место.

"Сегодня были тяжелые условия. Трасса такая, что даже трудно сказать – ехали лыжи или нет. Я слишком мало по трассе ехал с кем-то рядом, чтобы оценить правильно. На пристрелке было очень непросто из-за тумана. В самой гонке уже тумана не было, но изменения погоды мешали. Относительно преследования – цели всегда на гонки есть: бороться, показывать хороший результат. Так и завтра буду стараться, насколько хватит сил", – рассказал Дмитрий Пидручный в комментарии biathlon.com.ua.

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Несколько худший результат показал Артем Прима. Он сделал два промаха и оказался 40-м на финише.

"Очень расстроен промахами в стойке. Любая ошибка в стрельбе – это минус к общему результату. На втором рубеже попал в порывистый ветер – был довольно сильный с левой стороны. Сегодня вообще немало зависело от везения: кому-то больше помешал туман, кому-то – ветер . На лежке мне удалось отработать чисто, а вот стойка не удалась", – подытожил Артем Прима.

В общем зачете Кубка мира Дмитрий Пидручный опустился на 28-ю позицию, но сохраняет все шансы на то, чтобы впервые в карьере финишировать в топ-двадцатке тотала. В Кубке наций наша команда окончательно оформила 10-ю позицию, и в следующем сезоне возвращает себе право делегировать на старт в гонках Кубка мира пять спортсменов.