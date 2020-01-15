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Украинские биатлонисты выиграли бронзу на Кубке IBU

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Виталий Труш и Юлия Журавок / biathlon.com.ua

Украинский дуэт Виталий Труш и Юлия Журавок выиграли бронзовую награду одиночной смешанной эстафеты на этапе Кубка IBU. Украинцы выиграли награду в Брезно-Осрбли (Словакия).

Волевая победа

В скорости наши спортсмены несколько уступали соперникам, но отыгрались благодаря хорошей работе на огневых рубежах. В частности, за всю гонку украинцы использовали всего два запасных патрона.

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Труш и Журавок стали лучшими среди всех команд в точности стрельбы.

Судьба призового места для украинской команды решалась на заключительном этапе в остром соперничестве Юлии Журавок и немки Штефани Шерер.

Все решило финишное ускорение, в результате которого Юля опередила соперницу всего на 0,2 секунды и принесла команде бронзу.

Золото гонки уверенно завоевали норвежские биатлонисты Эндре Стремсхейм и Каролин Эрдаль. Второе место заняла сборная Франции, проигравшая норвежцам почти 30 секунд.

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Новости биатлона Юлия Журавок
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