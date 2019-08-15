Украинские боксеры поедут в Россию на Чемпионат мира

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Сборная Украины по боксу
Сборная Украины по боксу / ФБУ

Чемпионат мира по боксу состоится в российском Екатеринбурге с 7 по 21 сентября. Однако сборная Украины на этом турнире представлена не будет. Взамен там выступят украинские боксеры, которые поедут туда самостоятельно.

Как рассказал главный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоивский, ехать основной команде в Россию причин нет. Ведь главная цель в сборной Украины – олимпийские лицензии. А на ЧМ в России их разыгрывать не будут. Также Министерство молодежи и спорта не профинансирует поездку украинских боксеров на турнир в РФ. Зато туда отправятся те боксеры, которые сами этого хотят.

"К нам обратились отдельные боксеры и их наставники, которые выразили желание поехать на мировое первенство за свой счет. Единственная мотивация для них это то, что ни они, ни их тренеры не знают, будет ли у ребят еще такая возможность посоревноваться на турнире такого уровня. А попробовать свои силы против лучших бойцов удается не каждый день. Понятно, что ребятам нужно набирать опыт", – рассказал Леонид Лоивский.

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Что касается основной сборной, то она на время ЧМ в России будет соревноваться на чемпионате Украины. Его специально перенесли (запланировано провести с 22 по 30 сентября).

"Турнир ожидается интересный – наша федерация, понимая ситуацию в мировом боксе, проведет чемпионат Украины уже по новым весовым категориям. 52, 57, 63, 69, 75, 81, 91 и +91 кг – это восемь новых Олимпийских категорий, которые будут уже на лицензионных турнирах до Олимпийских игр", – рассказал Леонид Лоивский

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Теги: Спорт Новости Спорта Бокс
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