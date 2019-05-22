Украинские боксеры существенно улучшили позиции в рейтинге WBO

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Денис Беринчик
Денис Беринчик / K2 Promotions

Всемирная боксерская организация (WBO) обновила свой рейтинг и изменила позиции украинских боксеров.

Украинцы Сергей Деревянченко, Денис Беринчик и Арнольд Хегай улучшили позиции в рейтинге, а вот Олег Малиновский покинул список.

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Сергей Деревянченко поднялся с 11-го на 9 место в рейтинге средней тяжести.

Денис Беринчик в легком весе поднялся с 11-го на 7 место. Чемпионом в этом весе является Василий Ломаченко.

Арнольд Хегай во втором легчайшем весе занимает 6 место, ранее он занимал 7 место.

Напомним, Беринчик хочет получить звание обязательного претендента на пояс WBO, несмотря на то, что им владеет Василий Ломаченко.

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Теги: Спорт Бокс Денис Беринчик Василий Ломаченко
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