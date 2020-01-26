Украинские боксеры выиграли престижный турнир, Хижняк уничтожил соперника в финале – видео

В Софии (Болгария) состоялся престижный мировой боксерский турнир международного класса "А". Командную победу одержали украинские боксеры.

Украинские спортсмены завоевали 10 наград: 4 золотые, 1 серебряную и 5 бронзовых.

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Медали украинцев

Золото:

Весовая категория 57 кг – Юлия Циплакова

Весовая категория 63 кг – Ярослав Харциз

Весовая категория 75 кг – Александр Хижняк

Весовая категория +91 кг – Цотне Рогава

Серебро:

Весовая категория 81 кг – Степан Грекул

Бронза:

Весовая категория 57 кг – Николай Буценко

Весовая категория 69 кг – Евгений Барабанов

Весовая категория 75 кг – Анастасия Черноколенко

Весовая категория 91 кг – Роберт Мартон

Весовая категория 91 кг – Сергей Горсков

Участие в розыгрыше соревнований приняли более 300 боксеров из 30 стран мира.

Александр Хижняк был признан лучшим боксером соревнований.

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