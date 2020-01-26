Украинские боксеры выиграли престижный турнир, Хижняк уничтожил соперника в финале – видео
В Софии (Болгария) состоялся престижный мировой боксерский турнир международного класса "А". Командную победу одержали украинские боксеры.
Украинские спортсмены завоевали 10 наград: 4 золотые, 1 серебряную и 5 бронзовых.
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Медали украинцев
Золото:
Весовая категория 57 кг – Юлия Циплакова
Весовая категория 63 кг – Ярослав Харциз
Весовая категория 75 кг – Александр Хижняк
Весовая категория +91 кг – Цотне Рогава
Серебро:
Весовая категория 81 кг – Степан Грекул
Бронза:
Весовая категория 57 кг – Николай Буценко
Весовая категория 69 кг – Евгений Барабанов
Весовая категория 75 кг – Анастасия Черноколенко
Весовая категория 91 кг – Роберт Мартон
Весовая категория 91 кг – Сергей Горсков
Участие в розыгрыше соревнований приняли более 300 боксеров из 30 стран мира.
Александр Хижняк был признан лучшим боксером соревнований.
Видео боя Александра Хижняка против Вадзима Панкова
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