Украинские болельщики готовят сюрприз Усику во время боя против Такама

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Александр Усик
Александр Усик

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF Александр Усик 25 мая дебютирует в супертяжелом весе. Его соперником будет камерунец Карлос Такам, а бой состоится в американском Оксон-Хилле.

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На этот бой прибудет около 1000 украинских болельщиков Александра Усика. Об этом Sport Arena рассказал один из основателей официального фан-клуба братьев Кличко Максим Розенко. По его словам, большинство – это украинская диаспора. Но будут и болельщики из Украины.

"Когда Усик вместе с Василием Ломаченко и Александром Гвоздиком два года назад проводили свои бои на этой же арене, было ощущение, что боксерский вечер проходит в нашей стране – в каждом секторе было четко слышно украинский язык. А усиливали это ощущение десятки желто-синих флагов, которые гордо развивались. Уверен, такая же атмосфера будет здесь и вечером 25 мая. Украинские фаны готовят Александру приятный сюрприз, о котором он узнает уже непосредственно во время боя", – заявил Максим Розенко.

Билеты на бой были раскуплены довольно быстро. Самый дешевый из них стоил 50 долларов.

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Стоит добавить, что Карлос Такам может получить 800 тысяч долларов, если победит Александра Усика. Сколько за этот бой получит украинец – пока неизвестно.

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Теги: Спорт Бокс Усик – Таккам Александр Усик
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