Украинские болельщики на матче в Литве развернули баннер к Зеленскому: фото

Сборная Украины играет матч квалификации Евро-2020 против Литвы. На матче в Вильнюсе украинцы растянули баннер-обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Всего на матч Литва – Украина ожидалось около тысячи болельщиков. При том, что стадион в Вильнюсе вмещает всего пять тысяч зрителей.

В первом тайме украинские болельщики развернули баннер на литовском языке. На нем обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, с вопросом, как там идет расследование убийства Кати Гандзюк. Одну из сторон баннера держит волонтер и активист Роман Синицын.

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Что известно о деле убийства Гандзюк?31 июля 2017 года херсонскую активистку облили кислотой, когда она выходила дома. Позже от полученных ожогов она умерла.



Нескольких фигурантов задержали. Но родные Екатерины говорят, что это исполнители, тогда как заказчики нападения вполне могут избежать наказания.



Официальная версия следствия: председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер вместе с криминальным авторитетом Алексеем Левиным заказали нападение на Екатерину Гандзюк, которое и повлекло ее смерть. Вместе с тем, адвокаты считают причастными к убийству Кати: главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского – это бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука.