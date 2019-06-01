Украинские фанаты требуют вызвать Романа Зозулю в сборную Украины: видео в его поддержку

Украинский нападающий Роман Зозуля не получил вызов в национальную сборную Украины. Болельщики опубликовали видео, на котором показали, почему Зозуля должен быть в сборной.

К слову: В Испании удивлены, почему Шевченко не вызывает Зозулю в сборную Украины

За последние два сезона Роман Зозуля забил 19 голов за испанский "Альбасете" в чемпионате. В каждом сезоне он сыграл как минимум 30 матчей. В этом сезоне его команда борется за выход в Ла Лигу (высший дивизион Испании). Однако футболист не получил вызов в национальную сборную. А в последний раз за ее играл еще в 2016 году.

"Рома едва ли не единственный украинский футболист, который прямым текстом говорит о войне, когда многие другие футболисты повторяют мантру про "спорт вне политики". Зозуля много помогал нашим военным и не стесняется этого, когда другие футболисты, которые могли бы служить примером – наоборот избегают публичной огласки своего участия", – говорится в заметке Романа Шовкошитного.

За свою позицию Роман Зозуля получил обвинения в нацизме и расизме.

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Скандал вокруг Романа Зозули: что случилось1 февраля 2017 года было объявлено, что Роман Зозуля переходит к "Райо Вальекано" на правах аренды. Переход в новый клуб сопровождался массовыми протестами фанатов. Они обвиняли Романа в связях с ультраправыми организациями в Украине. В качестве примера приводились его слова поддержки украинской армии в войне на Донбассе.



Сами же фанаты "Райо" принадлежат к ультралевым организациям, часть из них воевала на стороне оккупантов на Донбассе. Поэтому они использовали пророссийские ярлыки, называя Романа Зозулю "неонацистом". Впоследствии это "подхватили" и фанаты других испанских клубов, которые являются сторонниками левых взглядов. Поэтому переход игрока в Райо было сорвано. Учитывая, что трансферное окно уже было закрыто, ФИФА в виде исключения позволила ему перейти в любой другой клуб, который играет по системе "весна-осень".



Летом 2017 года Роман Зозуля перешел в "Альбасете", за который выступает до сих пор. Его команда идет на третьем месте в Сегунде и имеет шанс на повышение в классе.

И на матчи сборной Украины в июне 2019 года главный тренер Андрей Шевченко не вызвал Романа Зозулю. Он решил пригласить других нападающих – Романа Яремчука, Артема Кравца и Артема Беседина. Поэтому болельщики сделали видео, где показали, почему Зозуля должен играть в сборной Украины. И запустили соответствующий тег #ЗозулюВЗбірну.

Но стоит отметить, что Роман Зозуля вряд ли бы приехал на матчи сборной. Дело в том, что его "Альбасете" еще играет матчи чемпионата. На 4 июня у них запланирован матч с "Малагой", с которой команда борется за третье место. 8 июня "Альбасете" закончит чемпионат выездным поединком против "Альмерии". Зато матчи сборной Украины состоятся 7 и 10 июня. А 1 июня все футболисты уже прибыли на сбор, чтобы подготовиться к этим играм.