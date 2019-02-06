Украинские фристайлисты Абраменко и Полюк вышли в финал чемпионата мира

Украинские фристайлисты Александр Абраменко и Ольга Полюк уверенно преодолели квалификацию и выступят в финалах чемпионата мира-2019, который проходит в американской Юте.

Александр Абраменко в первой квалификации за свой прыжок получил 119,74 балла и стал вторым. Абраменко выполнил прыжок сложностью 4.425.

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Ольге Полюк в первой квалификации удалось показать пятый результат, набрав 79,06 балла. В результате она также с первой попытки пробилась в первый из трех финалов.

Мужской и женский финал в лыжной акробатике состоится в четверг, 7 февраля. Абраменко заявлен в списке выступающих под 11 номером, а Полюк – под 8-м.

Абраменко является Олимпийским чемпионом турнира в Пхенчхане. На чемпионатах мира его лучшим результатом было пятое место в японском Инавасиро в 2009 году.

31-летняя Полюк седьмой раз в карьере соревнуется на чемпионате мира в дисциплине лыжная акробатика. За шесть предыдущих попыток она только один раз прошла квалификацию – в 2011 году. Ольга тогда заняла итоговое восьмое место.

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