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Украинские футболисты и их вторые половинки снялись в смешном ролике против коронавируса: видео

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Футбол VS Коронавирус / repubblica.it

Ведущие украинские футболисты и их вторые половинки решили напомнить всем, как нужно вести себя во время карантина. Главная идея видео – соблюдать правила гигиены, что поможет уменьшить риск заболеть опасным коронавирусом.

Этот ролик выложила в своем инстаграме Ирина Морозюк, которая недавно сама переболела коронавирусом. Ирина – жена Николая Морозюка, который сейчас играет за турецкий "Ризеспор".

Стоит заметить Правила поведения от звезд украинского футбола для болельщиков во время карантина

В видео снялись: Максим Коваль, Сергей Рыбалка, Артем Кравец, Евгений Коноплянка, Александр Зинченко, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Александр Нойок, Артем Милевский, Бенджамин Вербичи, Николай Морозюк и их вторые половинки.

Будьте здоровы. Мне можно уже не мыть руки, а вы мойте и оставайтесь дома,
– забавно подписала Ирина.

Добавим, что по состоянию на утро 8 апреля в Украине выявлено 1668 случаев заболеваний коронавирусом, из них 52 человека умерли и 35 человек выздоровели.


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канал

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Автор: София Кулай
Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Спорта Коронавирус в Украине Спорт Футбол
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