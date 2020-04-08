Украинские футболисты и их вторые половинки снялись в смешном ролике против коронавируса: видео

Ведущие украинские футболисты и их вторые половинки решили напомнить всем, как нужно вести себя во время карантина. Главная идея видео – соблюдать правила гигиены, что поможет уменьшить риск заболеть опасным коронавирусом.

Этот ролик выложила в своем инстаграме Ирина Морозюк, которая недавно сама переболела коронавирусом. Ирина – жена Николая Морозюка, который сейчас играет за турецкий "Ризеспор".

Стоит заметить Правила поведения от звезд украинского футбола для болельщиков во время карантина

В видео снялись: Максим Коваль, Сергей Рыбалка, Артем Кравец, Евгений Коноплянка, Александр Зинченко, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Александр Нойок, Артем Милевский, Бенджамин Вербичи, Николай Морозюк и их вторые половинки.

Будьте здоровы. Мне можно уже не мыть руки, а вы мойте и оставайтесь дома,

– забавно подписала Ирина.

Добавим, что по состоянию на утро 8 апреля в Украине выявлено 1668 случаев заболеваний коронавирусом, из них 52 человека умерли и 35 человек выздоровели.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канал

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram