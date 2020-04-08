Украинские футболисты и их вторые половинки снялись в смешном ролике против коронавируса: видео
Ведущие украинские футболисты и их вторые половинки решили напомнить всем, как нужно вести себя во время карантина. Главная идея видео – соблюдать правила гигиены, что поможет уменьшить риск заболеть опасным коронавирусом.
Этот ролик выложила в своем инстаграме Ирина Морозюк, которая недавно сама переболела коронавирусом. Ирина – жена Николая Морозюка, который сейчас играет за турецкий "Ризеспор".
Стоит заметить Правила поведения от звезд украинского футбола для болельщиков во время карантина
В видео снялись: Максим Коваль, Сергей Рыбалка, Артем Кравец, Евгений Коноплянка, Александр Зинченко, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Александр Нойок, Артем Милевский, Бенджамин Вербичи, Николай Морозюк и их вторые половинки.
Будьте здоровы. Мне можно уже не мыть руки, а вы мойте и оставайтесь дома,
– забавно подписала Ирина.
Добавим, что по состоянию на утро 8 апреля в Украине выявлено 1668 случаев заболеваний коронавирусом, из них 52 человека умерли и 35 человек выздоровели.
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канал
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