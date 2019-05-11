Украинские футболисты отправятся в "Севилью" и "Эспаньол" на пересмотр

Сразу два футболиста киевского "Олимпика" U-19 в летнее межсезонье отправятся на просмотр в испанские клубы.

17-летний Глеб Тетерук получил шанс проявить себя в "Севилье", а 19-летний Максим Пастернак – в "Эспаньоле", сообщает "Золотой талант".

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Тетерук в чемпионате ДЮФЛ Украины выступал за киевский "Чемпион" в Первой лиге и КОДЮСШ Арсенал (Счастливое) в Высшей лиге. На его счету 22 матча.

Пастернак в чемпионате ДЮФЛ Украины играл за "Львов" (Высшая лига), а также за львовское "Сопротивление" и "Движение" из Винников (Первая лига). Кроме того, в составе "Сопротивления" принимал участие в чемпионате Украины U-19 (Первая лига). В целом забил 3 гола в 31 матче.

Оба футболиста не играли в юношеских сборных Украины.

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