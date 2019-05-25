Украинские футболисты получат фантастические призовые от испанского клуба

Украинские футболисты испанского "Леганеса" Андрей Лунин и Василий Кравец получат солидные премиальные по итогам сезона в виде 50 тысяч евро.

Об этом сообщает авторитетное издание AS. Эту выплату получит каждый игрок команды, которая смогла провести неплохой сезон и финишировать в середине турнирной таблицы.

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В прошлом году футболисты "Леганеса" получили 45 тысяч евро по итогам сезона. После нынешней кампании сумма премии была увеличена на 5 тысяч евро. Это может быть связано с прогрессом "огурцов" по сравнению с предыдущим сезоном. Год назад Леганес финишировал 17-м в Ла Лиге, а в текущем команда заняла 13-е место.

Лунин защищал цвета "пепинерос" на правах аренды из "Реала", а Кравец перешел в этот испанский клуб в зимнее межсезонье из "Луго".

В текущем сезоне вратарь Андрей Лунин провел за "Леганес" 5 матчей в Ла Лиге, пропустив 5 мячей и отстояв две игры без пропущенных голов. Защитник Василий Кравец участвовал в 6 матчах команды в чемпионате Испании, результативными действиями не отметившись.

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