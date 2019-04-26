Украинские футболисты устроили голевую феерию в матче чемпионата Беларуси: видео
В матче 5 тура чемпионата Беларуси "Витебск" и "Слуцк" разошлись результативной ничьей (2:2).
Витебск – Слуцк 2:2
Голы: Старгородский, 67, Фещук, 88 – Дудик, 39, Савостянов, 90+3
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Матч "Витебска" и "Слуцка" выдался урожайным на голы, три из которых забили украинцы.
Артем Дудик на 39 минуте открыл счет в матче. Однако "Витебск" не только отыгрался, но и вышел вперед благодаря голам Старгородского и Фещука. Все же "Слуцк" в компенсированное время сумел вырвать ничью.
Спорт 24 писал, что украинский футболист Богдан Мишенко сполна воспользовался ошибкой голкипера в матче чемпионата Беларуси.
Видеообзор матча Витебск – Слуцк
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