Украинские футболисты в чемпионате Бельгии резко возросли в цене: новые данные Transfermarkt

На портале Transfermarkt обновили цены на игроков чемпионата Бельгии. Изменилась она и на футболистов сборной Украины.

Согласно новым ценам Transfermarkt, левый защитник Эдуард Соболь, выступающий в аренде за "Брюгге", стоит теперь 4 миллиона евро. При этом летом 2019 года, когда он переходил в бельгийский клуб, его оценивали в 1,2 миллиона евро. А в декабре 2019 года – в 2,5 миллиона евро.

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Прибавил в цене и центральный защитник Игорь Пластун – 3 миллиона евро. Это на 500 тысяч евро больше, чем в декабре 2019 года.

Относительно остальных украинцев в ельгийском чемпионате, то их цена осталась без изменений. Самым дорогим украинцем и в дальнейшем является нападающий Роман Яремчук – 12 миллионов евро. Полузащитник Роман Безус оценен в 3 миллиона евро. Полузащитник Евгений Макаренко из "Кортрейка" в 1 миллион евро. А его партнер по команде Андрей Бацула – в 600 тысяч евро.

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