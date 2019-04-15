Украинские гимнастки победили на этапе Кубка мира: видео золотого выступления

В болгарской Софии 12-14 апреля состоялся второй этап Кубка мира по художественной гимнастике. Украину в финалах с булавами и лентой представила Влада Никольченко, а наша сборная команда в групповых упражнениях выступила в финалах с 5 мячами, а также 3 обручами и 4 булавами.

Сборная Украины показала блестящее выступление в упражнении с обручами и булавами, завоевав золото соревнований. На втором месте – хозяйки турнира, которых наши грации обошли на 0.05, а третьей стала команда Японии.

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Видео выступления сборной Украины на этапе Кубка мира

Видео награждения сборной Украины

В других финалах укранкам не удалось завоевать медали.