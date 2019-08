Украинские гимнастки выиграли три золота и бронзу на Кубке мирового вызова: видео

#VIDEO || World Challenge Cup Cluj-Napoca 2019 Наша золота Кармен Влада Нікольченко! Вітаємо з перемогою у фіналі з булавами етапа Кубка виклику в Румунії ! Христина Погранична посіла гідне 6-те місце, ми впевнені, що далі буде тільки краще ! =================================== Наша золотая Кармен Влада Никольченко! Поздравляем с победой в финале с булавами этапа Кубка мирового вызова в Румынии ! Кристина Пограничная заняла достойное 6-оe место, мы уверены, что дальше будет только лучше ! =================================== Our golden Carmen Vlada Nikolchenko! Congratulations on winning the clubs final at the World Challenge Cup in Romania ! Khrystyna Pohranychna took the 6th place, we are sure that the results will be better afterward ! 1. Vlada Nikolchenko 22,450 2. Linoy Ashram (ISR) 22,050 3. Denisa Maylat (ROU) 21,600 4. Daria Trubnikova (RUS) 20,750 5. Nicol Zelikman (ISR) 20,350 6. Khrystyna Pohranychna 20,100 7. Ekaterina Selezneva (RUS) 20,000 8. Salome Pazhava (GEO) 17,200