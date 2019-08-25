Украинские гимнастки выиграли три золота и бронзу на Кубке мирового вызова: видео

В воскресенье, 25 августа, в румынском городе Клуж-Напока завершился очередной этап Кубка мирового вызова по художественной гимнастике. Украинские спортсменки завоевали четыре награды.

Участие в соревнованиях приняли сильнейшие гимнастки сборной Украины Влада Никольченко и Кристина Пограничная, а также наша титулованная команда в групповых упражнениях в составе Анастасии Возняк, Валерии Юзьвяк, Дианы Мижерицкой, Алины Бихно, Татьяны Довженко и Марии Высочанской.

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23-24 августа на соревнованиях проходило многоборье, где украинские грации показали высокие результаты: украинки завоевали бронзовую медаль, Влада Никольченко остановилась в шаге от пьедестала, а Кристина Пограничная показала достойный 8-й результат.

Также наша команда в групповых упражнениях квалифицировалась в оба финала, Влада Никольченко - в финалы с обручем, мячом и булавами, а Кристина Пограничная в финалы с обручем и булавами.

В воскресенье, 25-го августа, в финалах наши грации показали высокий класс украинской художественной гимнастики: в групповых упражнениях украинки завоевали оба золота.

Групповые 5 мячей Финал - Кубок мирового вызова Клуж-Напока 2019 #VIDEO || World Challenge Cup Cluj-Napoca 2019 ЗОЛОТИЙ виступ наших груповичок у фіналі з 5 м'ячами на етапі Кубка виклику в Румунії, оцінений у 28,400 (D - 20.5 E - 7.900) . =================================== ЗОЛОТОЕ выступление наших групповичек с 5 мячами на этапе Кубка мирового вызова в Румынии, оцененное в 28,400 (D - 20.5 E - 7.900) . =================================== GOLDEN performance from our group team in the 5 balls final of the World Challenge Cup in Romania, for which they got 28,400 (D - 20.5 E - 7.900) . 1. Ukraine 28,400 2. Azerbaijan 26,100 3. Israel 25,250 Опубліковано Ukrainian Rhythmic Gymnastics Federation Неділя, 25 серпня 2019 р.

Влада Никольченко стала лучшей в финале с коронными булавами и показала 5-й результат в финалах с обручем и мячом, а Кристина Пограничная стала 6-й в финалах с обручем и булавами.

Влада Никольченко Булавы Финал - Кубок мирового вызова Клуж-Напока 2019 #VIDEO || World Challenge Cup Cluj-Napoca 2019 Наша золота Кармен Влада Нікольченко! Вітаємо з перемогою у фіналі з булавами етапа Кубка виклику в Румунії ! Христина Погранична посіла гідне 6-те місце, ми впевнені, що далі буде тільки краще ! =================================== Наша золотая Кармен Влада Никольченко! Поздравляем с победой в финале с булавами этапа Кубка мирового вызова в Румынии ! Кристина Пограничная заняла достойное 6-оe место, мы уверены, что дальше будет только лучше ! =================================== Our golden Carmen Vlada Nikolchenko! Congratulations on winning the clubs final at the World Challenge Cup in Romania ! Khrystyna Pohranychna took the 6th place, we are sure that the results will be better afterward ! 1. Vlada Nikolchenko 22,450 2. Linoy Ashram (ISR) 22,050 3. Denisa Maylat (ROU) 21,600 4. Daria Trubnikova (RUS) 20,750 5. Nicol Zelikman (ISR) 20,350 6. Khrystyna Pohranychna 20,100 7. Ekaterina Selezneva (RUS) 20,000 8. Salome Pazhava (GEO) 17,200 Опубліковано Ukrainian Rhythmic Gymnastics Federation Неділя, 25 серпня 2019 р.

Таким образом, украинки завоевали три золотые награды и одну бронзовую.