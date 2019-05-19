Украинские гимнастки завоевали историческую медаль на чемпионате Европы: видео
Украинские гимнастки сумели выиграть серебряную награду на чемпионате Европы, уступив только россиянкам.
Украинская юниорская команда в финале с 5 обручами заняла второе место на чемпионате Европы.
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Это первая медаль на чемпионате европы среди юниорок-груповичек за весь период независимости Украины.
Победу одержали россиянки, а третье место – команда из Беларуси.
Также украинские грации заняли 6-е место в финале с 5 лентами.
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