Украинские гимнастки завоевали историческую медаль на чемпионате Европы: видео

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Украинские гимнастки завоевали историческую медаль на чемпионате Европы
Украинские гимнастки завоевали историческую медаль на чемпионате Европы / facebook.com/team.ukraine.rg

Украинские гимнастки сумели выиграть серебряную награду на чемпионате Европы, уступив только россиянкам.

Украинская юниорская команда в финале с 5 обручами заняла второе место на чемпионате Европы.

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Это первая медаль на чемпионате европы среди юниорок-груповичек за весь период независимости Украины.

Победу одержали россиянки, а третье место – команда из Беларуси.

Также украинские грации заняли 6-е место в финале с 5 лентами.

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Художественная гимнастика
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