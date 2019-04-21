Украинские гимнастки завоевали золото на этапе Кубка мира: видео невероятного выступления

Украинские грации Анастасия Возняк, Валерия Юзьвяк, Диана Мижерицкая, Алина Бихно, Татьяна Довженко и Мария Высочанская одержали победу в упражнениях с 5 мячами на Кубке мира в Ташкенте

В финале украинки выступили под песню No Roots немецкой певицы Элис Мертон (Alice Merton). За это выступление они получили 24,550 баллов. Вторыми в итоге оказались представительницы Израиля – 24,050. Россиянки лишь третьи – 22,950.

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Видео золотого выступления украинских гимнасток

Кроме золота в групповых упражнениях с 5 мячами, сборная Украины также завоевала серебро в упражнениях с обручами и булавами, а также бронзу в многоборье. Две бронзы завоевала и Влада Никольченко – в упражнениях с обручем и булавами