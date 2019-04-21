Украинские гимнастки завоевали золото на этапе Кубка мира: видео невероятного выступления

76 Читати новину українською
Украинские гимнастки завоевали золото на этапе Кубка мира: видео невероятного выступления

Украинские грации Анастасия Возняк, Валерия Юзьвяк, Диана Мижерицкая, Алина Бихно, Татьяна Довженко и Мария Высочанская одержали победу в упражнениях с 5 мячами на Кубке мира в Ташкенте

В финале украинки выступили под песню No Roots немецкой певицы Элис Мертон (Alice Merton). За это выступление они получили 24,550 баллов. Вторыми в итоге оказались представительницы Израиля – 24,050. Россиянки лишь третьи – 22,950.

Ов-ва! Владимир Кличко опубликовал фото своего опасного увлечения. И это не бокс

Видео золотого выступления украинских гимнасток

Кроме золота в групповых упражнениях с 5 мячами, сборная Украины также завоевала серебро в упражнениях с обручами и булавами, а также бронзу в многоборье. Две бронзы завоевала и Влада Никольченко – в упражнениях с обручем и булавами

blog_ava
Явка на президентских выборах-2019: сколько украинцев проголосовало
сегодня
10105
Теги: Новости Спорта Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Гол украинца Харатина помог команде Сергея Реброва разгромить соперника в чемпионате: видео
сегодня 14:43 Гол украинца Харатина помог команде Сергея Реброва разгромить соперника в чемпионате: видео
22
Как Усик в изнурительных тренировках готовится к дебюту в супертяжах: мотивирующее видео
20 апреля 14:12 Как Усик в изнурительных тренировках готовится к дебюту в супертяжах: мотивирующее видео
328
Вратарь бешеным голом спас свою команду от поражения на последних минутах матча: видео
20 апреля 13:05 Вратарь бешеным голом спас свою команду от поражения на последних минутах матча: видео
164
Гениальный ассист Малиновского помог "Генку" победить в чемпионате Бельгии: видео
20 апреля 11:12 Гениальный ассист Малиновского помог "Генку" победить в чемпионате Бельгии: видео
164
Фанаты "Айнтрахта" устроили безумие на матче с "Бенфикой": видео
19 апреля 12:42 Фанаты "Айнтрахта" устроили безумие на матче с "Бенфикой": видео
127
Новости
Больше новостей
Залиште відгук