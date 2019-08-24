Украинские гребцы завоевали три лицензии на Олимпийские игры-2020 в Токио

Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ завоевала три лицензии на Олимпийские игры-2020 в Токио.

В утренней сессии четвертого дня чемпионата мира в Сегеде, Венгрия, украинцы выступали в четырех финалах А, сообщает Федерация каноэ Украины.

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Первую лицензию принесла Мария Кичасова-Скорик, которая стала пятой в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров с результатом 41,46 секунды.

Затем дуэт Юрия Вандюка и Эдуарда Шеметило в каноэ-двойке на дистанции 1000 метров пришел восьмым за 3:49,50 минуты.

Также байдарка-двойка в составе Марии Повх и Людмилы Куклиновской заняла шестое место на дистанции 500 метров с показателем 1:45,79 минуты.

Таким образом, медаль Анастасии Четвериковой в неолимпийской дисциплине остается единственной для сборной Украины на чемпионате мира.