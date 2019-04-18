Украинские хоккеисты повторили 20-летний антирекорд и позорно проиграли немцам

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Украинские хоккеисты повторили 20-летний антирекорд
Украинские хоккеисты повторили 20-летний антирекорд / IIHF

Сборная Украины U-18 по хоккею потерпела четвертое подряд поражение на чемпионате мира в Дивизионе IA. На этот раз "сине-желтые" получили 13 шайб от сверстников из Германии.

Германия – Украина 13:1 (6:0, 5:0, 2:1)
Шайбы: 1:0 – Альберго (Варейка, Элиас) – 4:58, 2:0 – Ньенхус (Шумахер, Штутцль) – 6:52, 3:0 – Варейка (Петерка, Гнип – билл.) – 10:14, 4:0 – Волек (Киндер) – 11:43, 5:0 – Варейка (Флад) – 12:14, 6:0 – Варейка (Ріхель, Штутцль – билл.) – 14:14, 7: 0 – Петерка (Линднер, Гнип) – 22:13, 8: 0 – Линднер (Куки) – 23:12, 9:0 – Варейка – 26:39, 10:0 – Альберго (Элиас, Шумахер) – 30:52, 11:0 – Хейєр (Линднер, Куки) – 32:37, 12:0 – Ріхель (Штутцль – билл.) – 52:56, 12:1 – Попережай (Середницкий) – 57:24, 13:1 – Куки – 57:57.

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В случае победы немцы гарантировали бы себе первое место на турнире и соответственно повышение в классе на следующий сезон. Такая мотивация соперников не позволила команде Олега Тимченко сыграть успешно. Еще в первом периоде Украина пропустила 6 шайб, а после 40 минут игры счет был 11:0.

Лишь в третьем периоде Германия сбавила обороты, позволив Украине размочить счет. Единственную шайбу в ворота немцев забросил Дмитрий Попережай за 2,5 минуты до конца матча.

После четвертого игрового дня Украина останется на последнем месте и рискует отправиться в Дивизион IB.

Итоговое поражение со счетом 1:13 стало повторением отечественного антирекорда 20-летней давности. В 1998 году на чемпионате мира среди юниоров в элитном дивизионе Украина с таким же счетом проиграла Швеции.

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Теги: Спорт Новости Спорта Хоккей
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