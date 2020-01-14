Украинские хоккеисты разыграют между собой золотые медали зимней юношеской Олимпиады

Сразу два украинских хоккеиста сыграют в финале хоккейного турнира в формате 3х3, где команды состоят из спортсменов из разных стран. Таким образом, Украина получит золотую и серебряную награду.

Друг против друга сыграют Владимир Трошкин и Денис Пасько.

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Трошкин выступает за команду Green. Они выиграли групповой этап, потерпев единственное поражение от команды Black. Но в полуфинале команда украинца взяла реванш 7:3, а украинец оформил хет-трик.

Что касается Дениса Пасько, то его команда Red в полуфинале победила Braun со счетом 9:7. Поэтому оба наши соотечественника сойдутся в финальном противостоянии, где разыграют золотые награды.

"Чувство переполняют, ведь это наши первые Юношеские Олимпийские игры. Сегодня мне удалось выйти на хорошую позицию и благодаря своим партнерам по команде забросить в ворота соперников три шайбы. Сохраняем боевой настрой. Мы настроены побеждать", – поделился с пресс-службой НОК Владимир Трошкин.

Отметим, команды украинцев уже встречались на групповом этапе, и только серия буллитов позволила команде Владимира Трошкина завершить матч в свою пользу.

Решающие поединки за медали III Юношеских Олимпийских игр в Лозанне состоятся 15 января.