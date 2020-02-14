Украинские хоккеисты устроили массовую драку во время матча, дрался даже президент клуба: видео
В матче 34-го тура регулярного чемпионата УХЛ между херсонским "Днепром" и столичными "Ледяными Волками" команды показали не только хоккейное мастерство, но и боксерские навыки.
Под конец поединка команды устроили сразу три драки у ворот киевской команды.
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В ходе столкновения кулаками помахал и президент киевских "Ледяных Волков" Андрей Хапков, который защищал свои ворота не только хоккейной техникой, но и мощными ударами.
Видео массовой драки хоккеистов
Сам матч закончился более чем уверенной победой "Днепра" 8:2.
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