24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Украинские хоккеисты устроили массовую драку во время матча, дрался даже президент клуба: видео

9 Читати новину українською
Массовая драка украинских хоккеистов / УХЛ

В матче 34-го тура регулярного чемпионата УХЛ между херсонским "Днепром" и столичными "Ледяными Волками" команды показали не только хоккейное мастерство, но и боксерские навыки.

Под конец поединка команды устроили сразу три драки у ворот киевской команды.

К слову: Два 100-килограммовых хоккеиста устроили драку во время матча НХЛ – видео

В ходе столкновения кулаками помахал и президент киевских "Ледяных Волков" Андрей Хапков, который защищал свои ворота не только хоккейной техникой, но и мощными ударами.

Видео массовой драки хоккеистов

Сам матч закончился более чем уверенной победой "Днепра" 8:2.

Смс-поздравления ко Дню Святого Валентина
сегодня
3154
Автор: Игорь Садженица
Теги: ХК Днепр ХК Ледяные Волки Новости Спорта Хоккей Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
13 февраля 21:25 Замена кардио нагрузкой: как плавание влияет на здоровье человека
Назарій Дзюбановський 407
13 февраля 14:40 Власти Львова поддержали создание "Народной команды "Карпаты "
Ігор Саджениця 109
13 февраля 13:15 Трансферы команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 3239
13 февраля 11:39 Виктор Выхрист – новая украинская угроза в боксе для Уайлдера и Джошуа
Андрій Тудовші 731
12 февраля 20:58 Беленюк о скандале с Ломаченко: Если хочешь рассказать стих, то выучи и расскажи без видеоряда
Юрій Семенюк 368
Новости
Больше новостей
Залиште відгук