Украинские хоккеисты устроили массовую драку во время матча, дрался даже президент клуба: видео

В матче 34-го тура регулярного чемпионата УХЛ между херсонским "Днепром" и столичными "Ледяными Волками" команды показали не только хоккейное мастерство, но и боксерские навыки.

Под конец поединка команды устроили сразу три драки у ворот киевской команды.

К слову: Два 100-килограммовых хоккеиста устроили драку во время матча НХЛ – видео

В ходе столкновения кулаками помахал и президент киевских "Ледяных Волков" Андрей Хапков, который защищал свои ворота не только хоккейной техникой, но и мощными ударами.

Видео массовой драки хоккеистов

Сам матч закончился более чем уверенной победой "Днепра" 8:2.