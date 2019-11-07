Украинские и французские болельщики второй раз за день подрались в центре Львова: фото и видео

Во Львове во второй раз состоялась массовая драка с участием украинских и французских болельщиков. И снова разнимать их пришлось полиции.

Напомним, вечером 6 ноября на площади Рынок во Львове около ста украинских и французских фанатов подрались стенка на стенку. Впоследствии на место прибыла полиция, однако фанаты также разбили и полицейскую машину. Кроме того, пострадал один из правоохранителей. По словам свидетелей, ему разбили голову. В итоге полиция оцепила часть французских ультрас. В общем двенадцатерых болельщиков правоохранители задержали и доставили в участок, в частности говорится о четырех львовянах в возрасте 20-22 года, остальные – иностранцы. Остальным болельщикам удалось сбежать. На месте инцидента осталось много разбитых бутылок.

Как это было: Прямо в центре Львова произошла массовая драка украинских и французских фанатов: видео

Однако уже вечером 7 ноября, незадолго до начала матча между украинской "Александрией" и французским "Сент-Этьеном" между фанатами обеих команд снова возникла потасовка. По сообщению ZAXID.NET мужчины начали бросаться бутылками, но полиция оперативно отреагировала на инцидент. Правоохранители разняли футбольных фанатов, образовав между ними границу.



Фанаты и полиция в центре Львова (фото: ZAXID.NET)

На площадь Рынок во Львове (это пешеходная зона) прибыли четыре автобуса, которые забрали французских болельщиков на стадион.