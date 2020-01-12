Украинские и грузинские борцы устроили массовую драку на международном турнире: видео

Массовой дракой завершилась встреча борцов вольного стиля из Грузии и Украины на международном турнире "Яшар Догу" в Стамбуле.

В полуфинале соревнований в весовой категории до 79 килограммов за 10 секунд до финальной сирены грузинский борец Зураб Эрбоцонашвили вел в счете 8:5. У украинца Магомеда Закариева не выдержали нервы, и он ударил соперника в лицо.

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Эрбоцонашвили дал сдачу обидчику, после чего в конфликт вмешались тренеры и борцы обеих команд. Сначала представитель украинской команды атаковал Эрбоцонашвили, свалив его на ковер мощным ударом. А потом уже главный тренер сборной Грузии Георгий Иантбелидзе нанес удар Закариеву.

Видео драки украинских и грузинских борцов на турнире

Решением дисциплинарной комиссии Международной федерации борьбы оба борца дисквалифицированы с турнира в Стамбуле.