Украинские каратисты завоевали три золота и одно серебро на престижных соревнованиях
Украинские каратисты выиграли четыре медали на престижных соревнованиях в столице Марокко Рабати. В активе украинцев три золотые медали и одна серебряная.
Анжелика Терлюга (до 55 кг), Станислав Горуна (до 75 кг) и Валерий Чеботарь (до 84 кг) в сверхнапряженных и зрелищных финальных поединках одержали победы и поднялись на первую ступень пьедестала почета Karate1 Premier League.
Читайте также: Не подстраиваюсь под соперницу, сама выбираю темп боя, – каратистка Галина Мельник
Галина Мельник (до 68 кг) в равной борьбе уступила в финале и стала серебряной медалисткой в Рабати.
Благодаря этим достижениям украинские спортсмены сделали еще один шаг на встречу первой в истории этого вида спорта Олимпиаде-2020.
В конце прошлого месяца женская сборная Украины по каратэ завоевала золотые медали чемпиона Европы в командном кумитэ.