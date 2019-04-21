Украинские каратисты завоевали три золота и одно серебро на престижных соревнованиях

Украинские каратисты выиграли четыре медали на престижных соревнованиях в столице Марокко Рабати. В активе украинцев три золотые медали и одна серебряная.

Анжелика Терлюга (до 55 кг), Станислав Горуна (до 75 кг) и Валерий Чеботарь (до 84 кг) в сверхнапряженных и зрелищных финальных поединках одержали победы и поднялись на первую ступень пьедестала почета Karate1 Premier League.

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Галина Мельник (до 68 кг) в равной борьбе уступила в финале и стала серебряной медалисткой в Рабати.

Благодаря этим достижениям украинские спортсмены сделали еще один шаг на встречу первой в истории этого вида спорта Олимпиаде-2020.

В конце прошлого месяца женская сборная Украины по каратэ завоевала золотые медали чемпиона Европы в командном кумитэ.

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