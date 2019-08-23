Украинские клубы лишь дважды в истории отыгрывали фору в два гола на своем поле

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Заря – Эспаньол: шансы на победу луганчан
Заря – Эспаньол: шансы на победу луганчан / Фото из открытых источников

Луганская "Заря" в рамках квалификации Лиги Европы проиграла "Эспаньолу". Если верить статистике, шансы "Зари" пройти "Эспаньола" после выездного поражения 1:3 крайне малы.

Украинские клубы, уступив в первом матче плей-офф в гостях с разницей в два мяча, смогли продолжить дальнейшую борьбу лишь в 2-х случаях из 16-ти (12,5%), пишет Sport.ua.

Как это было: "Заря" обидно уступила "Эспаньолу" в Лиге Европы

В 1/8 финала Кубка чемпионов-1984/85 "Днепр", проиграв на выезде болгарскому "Левски-Спартак" 1:3, дома взял реванш с нужным счетом 2:0.

А в 1/16 Кубка кубков-1988/89 "Металлист" после 0:2 в гостях, разгромил в родных стенах югославский "Борац" – 4:0.

В то же время "Динамо", проиграв 1:3 "Бешикташа" в 1/16 финала Кубка УЕФА-2002/03 и "Аяксу" в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов-2018/19 на своем поле в обоих случаях удовлетворялось нулевой ничьей .

Что касается "Эспаньола", то имея фору в два мяча, испанцы не упускали свой шанс ни в одном из четырех случаев.

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Напомним, ответный матч "Заря" – "Эспаньол" состоится 29 августа в Запорожье.

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Теги: Спорт Футбол Лига Европы ФК Заря
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