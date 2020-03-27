Украинские клубы планируют вдвое сократить зарплату футболистам и обратились к юристам

Украинские клубы отправились на карантин. И из-за финансовой ситуации в стране раздумывают над тем, как сэкономить. Один из вариантов – сократить зарплаты футболистов.

Однако самовольно на такой шаг футбольные клубы пойти не могут, поэтому обращаются к юристам. Юрист Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов Юлия Гречко в комментарии Tribuna.com рассказала, что после объявления карантина и отмены футбольных матчей в Украине, таких обращений было немало.

"С первого дня карантина с нами консультируются клубы всех трех лиг Украины – выясняют, могут ли они отпускать работников в отпуск за свой счет, могут ли не платить", – рассказала Юлия Гречко.

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Она заверила, что по украинскому законодательству, клуб не имеет право не выплачивать заработную плату или сократить ее размер.

"Невыплата или неполная выплата зарплаты возможны только, если обе стороны об этом договорятся. Так, законодательство предусматривает отпуски – ежегодные или за свой счет. Но также по согласию сторон. На сегодня ни законодательство, ни регламентные документы в футболе не позволяют принудительно кого-то уволить или отправить в отпуск. Такого нет", – заверила юрист.

Юлия Гречко также отметила, что пока они не получали жалоб от футболистов в Украине относительно невыплаты зарплаты: "Не было и публикаций от самих футболистов ни в соцсетях, ни в СМИ".

Однако, что касается контрактов футболистов, которые заканчиваются летом 2020 года, то здесь нет однозначного ответа. Ведь матчи чемпионата могут продлить на то время, когда действие контракта закончится.

"Согласно законодательству, продлить контракт можно только с участием двух сторон – клуба и футболиста. Как именно это будет решаться (в условиях игр чемпионата летом), зависит от окончательного решения исполкома УАФ и отдельно лиг – о продлении или о завершении чемпионата. Но принудительно продлить контракт нельзя", – сказала Гречко.

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