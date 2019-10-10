Украинские клубы сыграют друг против друга в Кубке Европы ФИБА
Оба украинских баскетбольных клуба – "Днепр" и "Киев-Баскет" выступят на групповом этапе Кубка Европы ФИБА. Они сыграют в одной группе друг против друга.
Они попали в квартет F, где также есть болгарский "Левски" и белорусский "Цмоки Минск". Именно поединком между собой 23 октября в столичном Дворце спорта украинские представители будут открывать групповой этап. В Днепре команды сыграют 13 ноября.
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Расписание матчей
23 октября
Киев-Баскет – Днепр
Цмоки Минск – Левски
30 октября
Левски – Киев-Баскет
Днепр – Цмоки Минск
6 ноября
Киев-Баскет – Цмоки Минск
Левски – Днепр
13 ноября
Левски – Цмоки Минск
Днепр – Киев-Баскет
20 ноября
Цмоки Минск – Днепр
Киев-Баскет – Левски
27 ноября
Цмоки Минск – Киев-Баскет
Днепр – Левски
В следующий раунд выходят две лучшие команды из каждой группы.
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