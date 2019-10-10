Украинские клубы сыграют друг против друга в Кубке Европы ФИБА

Оба украинских баскетбольных клуба – "Днепр" и "Киев-Баскет" выступят на групповом этапе Кубка Европы ФИБА. Они сыграют в одной группе друг против друга.

Они попали в квартет F, где также есть болгарский "Левски" и белорусский "Цмоки Минск". Именно поединком между собой 23 октября в столичном Дворце спорта украинские представители будут открывать групповой этап. В Днепре команды сыграют 13 ноября.

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Расписание матчей

23 октября

Киев-Баскет – Днепр

Цмоки Минск – Левски

30 октября

Левски – Киев-Баскет

Днепр – Цмоки Минск

6 ноября

Киев-Баскет – Цмоки Минск

Левски – Днепр

13 ноября

Левски – Цмоки Минск

Днепр – Киев-Баскет

20 ноября

Цмоки Минск – Днепр

Киев-Баскет – Левски

27 ноября

Цмоки Минск – Киев-Баскет

Днепр – Левски

В следующий раунд выходят две лучшие команды из каждой группы.