Украинские клубы выступили против единого мяча для чемпионата

С нового сезона в Первой и Вторых лигах Украины будут играть единственным мячом. Однако некоторые клубы выступили против такого решения.

Как уже писал Спорт24, минимум три сезона – 2019/20, 2020/21 и 2021/22 – команды Профессиональной футбольной лиги (Первая и Вторая лига) матчи чемпионата будут играть мячом компании Select. Как отметили в ПФЛ, таким образом все команды будут поставлены в равные условия – команды будут тренироваться и играть одинаковыми мячами.

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Однако такое решение понравилось не всем клубам. На сайте "Руха" было опубликовано открытое письмо к президенту Профессиональной футбольной

лиги Украины Сергею Макарову. В нем от имени 13 клубов, представляющих ПФЛ, указано, что команды "проводить матчи чемпионата под эгидой ПФЛ мячами Select не намерены".

"Такое решение принято на заседании Совета лиг, однако эта встреча состоялась без присутствия большинства клубов, которые по разным причинам отсутствовали. Поэтому, по большому счету, команды поставили перед фактом. По нашему мнению, руководители ПФЛ применили неправильный подход к самой процедуре избрания официального мяча чемпионата. Также команды не получили мячей, чтобы их протестировать и дать объективную оценку. В ПФЛ не изучили вопрос, есть ли в клубах контракты с другими компаниями. Кроме того, удивительным является факт, когда команды из Второй лиги голосуют и определяют, какими мячами должны играть представители Первого дивизиона", – говорится в письме.

Поэтому футбольные клубы, подписавшие это письмо, выступили категорически против данного решения. Хотя и не отрицают возможность играть единственным мячом в чемпионате.

На сайте "Руха" указано, что это письмо подписало 13 клубов: "Агробизнес", "Балканы", "Волынь", "Днепр-1", "Колос", "Ингулец", "Николаев", "Металлист 1925", "Оболонь-Бровар", "Прикарпатье", "Рух", "Калуш", "Минай". Однако на официальных сайтах этих клубов никакой информации о такое обращение не опубликовано.