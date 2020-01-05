Украинские клубы забросили 18 шайб в двух матчах УХЛ: видео

В первых двух матчах Украинской хоккейной лиги в 2020 году было заброшено сразу 18 шайб. Однако сделали это лишь три команды из четырех, которые сыграли.

Первым сыграли "Донбасс" и "Белый Барс". Первая шайба в 2020 году в УХЛ была заброшена Александром Яковлевым.

Уже во втором периоде Бабинец сравнял счет, но после этого "Донбасс" забросил трижды – отличились Никифоров, Захаров и Карпенко.

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Незадолго до конца периода "Белый Барс" снова забил – шайба в активе Бородая, а в начале третьего периода разница в счете сократилась до минимума – забросил Зозовский. И это была последняя шайба гостей. Уилсон, Коренчук и Лялька забросили за "Донбасс" и установили окончательный счет встречи 7:3.

Видеообзор матча Донбасс – Белый Барс

Зато в матче между "Ледяными Волками" и "Днепром" забивали только гости. Каракулько забросил дважды в первом периоде, после этого отличились Василенков, Чернышенко и Матусевич во втором периоде. В третьем периоде забросали Шибаев, Луговой и Целогородцев.

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Видеообзор матча Ледяние Волки – Днепр