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Украинские легкоатлетки Бех-Романчук и Магучих победили в серии World Athletics Indoor Tour

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World Athletics Indoor Tour – престижная серии международных легкоатлетических турниров. Украинки опередили всех соперниц и стали лучшими.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих пропустила этап в Бостоне по прыжкам в высоту, но победила в Карлсруэ (2,02 м) и Глазго (1,93 м) и обеспечила себе первое место в общем зачете.

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Добавим, что Магучих установила новый мировой рекорд U-20 в помещении на турнире в Карлсруэ. Украинка прыгнула на 2,02 метра.

Прыжок Ярославы Магучих смотрите видео:

Марина Бех-Романчук стала победительницей тура по прыжкам в длину. Украинская спортсменка выиграла все соревнования, в которых принимала участие – в Карлсруэ (6,92 м), Торуни (6,96 м), Глазго (6,90 м) и Льеване (6,90 м).

Украинка стала лишь второй легкоатлеткой в истории легкоатлетических соревнований, которой удавалось получить четыре победы подряд с прыжком 6,90 метра и больше в помещении.

Ранее Магучих и Бех-Романчук были номинированы на звание лучших легкоатлеток Европы в январе.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Новости биатлона легкая атлетика Ярослава Магучих Марина Бех-Романчук
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