Украинские легкоатлетки-красавицы снимают совместные тренировки: забавные видео

Украинские легкоатлетки в прыжках в высоту Юлия Левченко и Ирина Геращенко снимают совместные тренировки и публикуют короткие видео на своих страницах в Инстаграм.

Спортсменки мотивируют своих фанов, показывая, что совместные тренировки могут быть веселее.

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"Double trouble", – иронично подписывает видео на своей странице Юлия Левченко. Double trouble с английского переводится как "двойная проблема".

Ты должен начинать и заканчивать свой день правильно,

– вдохновляет своих подписчиков легкоатлетка Ирина Геращенко.

Ирина Геращенко – украинская легкоатлетка, соревнуется по прыжкам в высоту. На странице у девушки можно увидеть, что она дружит не только с Юлией Левченко, а и с многими другими украинскими легкоатлетками, – например, с прыгуньей в длину Мариной Бех-Романчук.

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