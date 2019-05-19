Украинские легкоатлетки-красавицы снимают совместные тренировки: забавные видео

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Ира Геращенко и Юля Левченко
Ира Геращенко и Юля Левченко / instagram.com/gerashchenkoi

Украинские легкоатлетки в прыжках в высоту Юлия Левченко и Ирина Геращенко снимают совместные тренировки и публикуют короткие видео на своих страницах в Инстаграм.

Спортсменки мотивируют своих фанов, показывая, что совместные тренировки могут быть веселее.

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"Double trouble", – иронично подписывает видео на своей странице Юлия Левченко. Double trouble с английского переводится как "двойная проблема".

Ты должен начинать и заканчивать свой день правильно,
– вдохновляет своих подписчиков легкоатлетка Ирина Геращенко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Double Trouble ️ #exercise #friends @gerashchenkoi . @arianagrande - 7rings

Допис, поширений Yuliia Levchenko (@levchenkou)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#warmup #nikeathlete #sun . panem.the land-feel it still

Допис, поширений Yuliia Levchenko (@levchenkou)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Double work . . #sport #sportgirl #trackandfield #training #highjump #friends

Допис, поширений Iryna Gerashchenko (@gerashchenkoi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ни минуты отдыха ? . . @levchenkou . . #sport #trackandfield #nikewomen #dayoff #funnytime

Допис, поширений Iryna Gerashchenko (@gerashchenkoi)

Ирина Геращенко – украинская легкоатлетка, соревнуется по прыжкам в высоту. На странице у девушки можно увидеть, что она дружит не только с Юлией Левченко, а и с многими другими украинскими легкоатлетками, – например, с прыгуньей в длину Мариной Бех-Романчук.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это чудесно . . #highjump #trackandfield #UKRAINE #

Допис, поширений Iryna Gerashchenko (@gerashchenkoi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

?

Допис, поширений Iryna Gerashchenko (@gerashchenkoi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fabulous

Допис, поширений Yuliia Levchenko (@levchenkou)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений Iryna Gerashchenko (@gerashchenkoi)

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Теги: Новости Спорта Спорт Мотивация Юлия Левченко
Источник: 24 канал
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