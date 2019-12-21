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Украинские легкоатлеты могут вообще не поехать на Олимпиаду, – глава федерации

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Украинские легкоатлеты

Глава Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Игорь Гоцул сообщил, что украинские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду-2020 в Токио из-за отсутствия государственного финансирования.

18 декабря Гоцул заявил, что Кабмин отказывается финансировать календарные мероприятия, организованные ФЛАУ, включая зарубежные тренировочные сборы, и из-за этого придется приостановить подготовку украинской легкоатлетической команды к Олимпийским играм.

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Украинские легкоатлеты могут вообще не поехать на Олимпиаду? Есть такой риск. Мы сейчас бросили практически все оставшиеся средства на то, чтобы дофинансировать тренировочные сборы за рубежом, чтобы наши спортсмены завершили тренировки и их выпустили. Подготовка команды к Олимпиаде фактически остановлена. И мы не сможем восстановить ее в январе-феврале,
– сказал Гоцул.

Напомним, 18 декабря президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул записал видеообращение, в котором заявил, что министерство культуры, молодежи и спорта может не оплатить подготовку украинских спортсменов. Речь шла о сумме в 4,5 миллиона гривен.

Видеообращение Игоря Гоцула об отсутствии финансирования

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Олимпиада-2020 легкая атлетика
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