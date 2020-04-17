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Украинские легкоатлеты не получат ежегодную финансовую помощь

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Украинские легкоатлеты не получат ежегодную финансовую помощь / 24 канал

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) прекратит выплачивать ежегодную финансовую помощь национальным федерациям.

Об этом заявил глава Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Игорь Гоцул, сообщает "Диалог".

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По его словам, из-за пандемии коронавируса спорт почувствует большой удар в экономическом плане.

"Федерация легкой атлетики Украины уже получила уведомление от Международной ассоциации легкоатлетических федераций о том, что ежегодная помощь, которую мы традиционно получали, теперь выплачиваться не будет", – сказал Гоцул.

По его словам, это показатель того, как коронавирус ударил по мировой легкой атлетике. Он утверждает, что для украинского спорта это болезненная потеря.

"В условиях карантина, что повлекло отмену или перенос крупнейших соревнований, как легкая атлетика, так и весь мировой спорт претерпели серьезных экономических потерь.

Поэтому и международные спортивные инстанции вынуждены значительно урезать или вообще прекращать финансовую помощь национальным федерациям", – резюмировал Гоцул.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта легкая атлетика
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