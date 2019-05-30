Украинские лучники завоевали серебряные медали Кубка мира
Украинцы стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали серебряные награды на Кубке мира в немецком Мюнхене. Они завоевали награду в составе смешанной команды в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
В финале турнира Елена Костевич и Олег Омельчук уступили представителям сборной Индии – 9:17
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Бронзовую награду завоевала сборная Китая, победившей поляков 16:14.
Стоит отметить, что это уже вторая награда для Елены Костевич на Кубке мира. Перед этим она завоевала серебряную медаль в стрельбе из малокалиберного пистолета (дистанция 25 м).
Источник: 24 канал
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