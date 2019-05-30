Украинские лучники завоевали серебряные медали Кубка мира

4 Читати новину українською
Олег Омельчук и Елена Костевич
Олег Омельчук и Елена Костевич

Украинцы стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали серебряные награды на Кубке мира в немецком Мюнхене. Они завоевали награду в составе смешанной команды в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

В финале турнира Елена Костевич и Олег Омельчук уступили представителям сборной Индии – 9:17

Читайте также: Сборная Украины по пулевой стрельбе получила очередную лицензию на Олимпийские игры

Бронзовую награду завоевала сборная Китая, победившей поляков 16:14.

Стоит отметить, что это уже вторая награда для Елены Костевич на Кубке мира. Перед этим она завоевала серебряную медаль в стрельбе из малокалиберного пистолета (дистанция 25 м).

blog_ava
Гройсман не идет в отставку: что будет дальше с правительством
сегодня
3142
Теги: Стрельба пулевая Новости Спорта Спорт
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Удар Ястремской претендует на звание лучшего в мае: видео
сегодня 16:53 Удар Ястремской претендует на звание лучшего в мае: видео
39
Футболист "Челси" Педро установил уникальное достижение: не обошлось без "Шахтера" и Коноплянки
сегодня 16:03 Футболист "Челси" Педро установил уникальное достижение: не обошлось без "Шахтера" и Коноплянки
77
Украинский боксер проиграл нокаутом в первом раунде: видео
сегодня 14:08 Украинский боксер проиграл нокаутом в первом раунде: видео
140
Украинские гимнастки завоевали золото на этапе Гран-при: видео выступления
29 мая 21:49 Украинские гимнастки завоевали золото на этапе Гран-при: видео выступления
95
"Карпаты" и "Черноморец" сыграют переходные матчи, "Арсенал" вылетел в Первую лигу
29 мая 20:11 "Карпаты" и "Черноморец" сыграют переходные матчи, "Арсенал" вылетел в Первую лигу
171
Новости
Больше новостей
Залиште відгук