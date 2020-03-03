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Украинские паралимпийцы – первые на чемпионате мира по легкой атлетике

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Завершился турнир среди спортсменов с нарушением физического и умственного развития, который проходил в польском городе Торун. Украинская сборная завоевала 16 наград и стала лидером среди всех стран.

Украинские спортсмены завоевали 10 наград высшей пробы, 5 серебряных и 1 бронзовую медали. Среди спортсменов есть пять мультимедалистов.

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Наталья Езловецкая

Больше всего медалей собрала Людмила Данилина из Броваров, в ее активе четыре золотых награды и 1 серебряная. Немного отстала от напарницы по команде еще одна представительница Броваров – Наталья Езловецкая, которая выиграла 2 золотых и 1 серебряную награду.


Таблица достижений сборных

Интересные факты о Людмиле Данилиной и Наталье Езловецкой

Людмила Данилина

  • Мастер спорта Украины международного класса.
  • Бронзовый призер Летних Паралимпийских игр 2016 года на дистанции 1500 м (женщины, Т20).
  • Занимается легкой атлетикой в ​​Киевском региональном центре по физической культуре и спорту инвалидов "Инваспорт".
  • Двукратная чемпионка и серебряный призер Глобальных игр 2015 года. Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года.

Наталья Езловецька

  • Заслуженный мастер спорта Украины.
  • Серебряный призер Летних Паралимпийских игр 2016 года на дистанции 400 м (женщины, Т20).
  • Занимается легкой атлетикой в ​​Киевском региональном центре по физической культуре и спорту инвалидов "Инваспорт".
  • Двукратная чемпионка, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира 2013 года. Трехкратная чемпионка Европы 2013 года. Чемпионка Глобальных игр 2015 года. Серебряный призер чемпионата мира 2015 года. 
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Автор: София Кулай
Теги: Паралимпийский спорт Новости Спорта легкая атлетика Спорт
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