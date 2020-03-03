Украинские паралимпийцы – первые на чемпионате мира по легкой атлетике
Завершился турнир среди спортсменов с нарушением физического и умственного развития, который проходил в польском городе Торун. Украинская сборная завоевала 16 наград и стала лидером среди всех стран.
Украинские спортсмены завоевали 10 наград высшей пробы, 5 серебряных и 1 бронзовую медали. Среди спортсменов есть пять мультимедалистов.
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Наталья Езловецкая
Больше всего медалей собрала Людмила Данилина из Броваров, в ее активе четыре золотых награды и 1 серебряная. Немного отстала от напарницы по команде еще одна представительница Броваров – Наталья Езловецкая, которая выиграла 2 золотых и 1 серебряную награду.
Таблица достижений сборных
Интересные факты о Людмиле Данилиной и Наталье Езловецкой
Людмила Данилина
- Мастер спорта Украины международного класса.
- Бронзовый призер Летних Паралимпийских игр 2016 года на дистанции 1500 м (женщины, Т20).
- Занимается легкой атлетикой в Киевском региональном центре по физической культуре и спорту инвалидов "Инваспорт".
- Двукратная чемпионка и серебряный призер Глобальных игр 2015 года. Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года.
Наталья Езловецька
- Заслуженный мастер спорта Украины.
- Серебряный призер Летних Паралимпийских игр 2016 года на дистанции 400 м (женщины, Т20).
- Занимается легкой атлетикой в Киевском региональном центре по физической культуре и спорту инвалидов "Инваспорт".
- Двукратная чемпионка, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира 2013 года. Трехкратная чемпионка Европы 2013 года. Чемпионка Глобальных игр 2015 года. Серебряный призер чемпионата мира 2015 года.
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