Украинские паралимпийцы стали лучшими на чемпионате мира, завоевав 42 медали

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Паралимпийская сборная Украины
Паралимпийская сборная Украины / 2014.paralympic.org.ua

Национальная паралимпийская сборная команда Украины по зимним видам спорта стала лучшей на чемпионате мира.

Украинская команда завоевала 42 награды – 9 золотых, 16 серебряных и 17 бронзовых медалей.

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Во все соревновательные дни украинские паралимпийцы ни разу не уступили первого места ни одной из 17 стран-участниц, сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.

В последний день соревнований украинские спортсмены завоевали в лыжных гонках (длинная дистанция) 4 медали, 2 серебряные и 2 бронзовые награды. ​

Отметим, что чемпионат мира проходил в канадском городе Принс-Джордж.

Украинская команда уже вернулась на Родину, где их встретили родные и болельщики.

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Теги: Спорт Паралимпийские игры Новости Спорта
Источник: 24 Канал
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