Украинские паралимпийцы стали лучшими на чемпионате мира, завоевав 42 медали
Национальная паралимпийская сборная команда Украины по зимним видам спорта стала лучшей на чемпионате мира.
Украинская команда завоевала 42 награды – 9 золотых, 16 серебряных и 17 бронзовых медалей.
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Во все соревновательные дни украинские паралимпийцы ни разу не уступили первого места ни одной из 17 стран-участниц, сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.
В последний день соревнований украинские спортсмены завоевали в лыжных гонках (длинная дистанция) 4 медали, 2 серебряные и 2 бронзовые награды.
Отметим, что чемпионат мира проходил в канадском городе Принс-Джордж.
Украинская команда уже вернулась на Родину, где их встретили родные и болельщики.
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