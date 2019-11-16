Украинские паралимпийцы установили 6 мировых рекордов на Чемпионате мира по легкой атлетике

Национальная паралимпийская сборная Украины по легкой атлетике мощно выступила на Чемпионате мира 2019. Всего команда завоевала 27 высоких наград, из которых 11 золотых, 8 серебряных, 8 бронзовых. В общекомандном зачете Украина заняла 5 место среди 117 стран мира.

26 спортсменов национальной сборной команды Украины из 37 участников чемпионата мира завоевали высокие награды. Мультимедалистами чемпионата мира определены 6 украинских спортсменов:

Аджаметова Лейлю, которая имеет 3 награды, из которых 2 золотые и 1 бронзовая;

Москаленко Анастасию, которая имеет 2 награды, из которых 1 золотая, 1 бронзовая;

Цветов Игорь, который имеет 2 золотые награды;

Евсей Зоя, которая имеет 2 награды, из которых 1 золотая, 1 бронзовая;

Дорошенко Александр – в его достижении 2 серебряные награды;

Оксана Ботурчук, которая завоевала 2 награды, 1 серебряная и 1 бронзовая.

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Украинские атлеты установили 24 рекорда, из которых – 6 рекордов мира, 11 рекордов Европы и 7 рекордов указанных соревнований, а именно:

Цветов Игорь установил 6 рекордов, из которых: 2 рекорда мира, 2 рекорда Европы и рекорды чемпионата в беге на 200 м и 100 м;

Дорошенко Александр установил 2 рекорда Европы в толкании ядра и метании копья;

Данилюк Роман установил 3 рекорда, из которых: 1 рекорд мира, 1 рекорд Европы и 1 рекорд чемпионата в толкании ядра;

Коваль Максим установил 1 рекорд Европы в толкании ядра;

Евсей Зоя установила 6 рекордов, из которых: 2 рекорда мира, 2 рекорда Европы и рекорды чемпионата в метании булавы и диска;

Лебедева Яна установила 4 мировых рекорда, из которых: 1 рекорд мира, 1 рекорд Европы и 1 рекорд чемпионата в метании диска и 1 рекорд Европы по метанию копья;

Москаленко Анастасия установила 2 рекорда, из которых 1 рекорд Европы и 1 рекорд чемпионата.

В то же время 5 спортсменов заняли 4 место и тем самым принесли национальной сборной команде 5 лицензий для участия в Паралимпийских играх в Токио. В целом украинские атлеты завоевали 25 лицензий для участия в Паралимпийских играх в Токио.