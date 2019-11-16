Украинские паралимпийцы установили 6 мировых рекордов на Чемпионате мира по легкой атлетике

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Национальная паралимпийская сборная Украины по легкой атлетике мощно выступила на Чемпионате мира 2019. Всего команда завоевала 27 высоких наград, из которых 11 золотых, 8 серебряных, 8 бронзовых. В общекомандном зачете Украина заняла 5 место среди 117 стран мира.

26 спортсменов национальной сборной команды Украины из 37 участников чемпионата мира завоевали высокие награды. Мультимедалистами чемпионата мира определены 6 украинских спортсменов:

Аджаметова Лейлю, которая имеет 3 награды, из которых 2 золотые и 1 бронзовая;
Москаленко Анастасию, которая имеет 2 награды, из которых 1 золотая, 1 бронзовая;
Цветов Игорь, который имеет 2 золотые награды;
Евсей Зоя, которая имеет 2 награды, из которых 1 золотая, 1 бронзовая;
Дорошенко Александр – в его достижении 2 серебряные награды;
Оксана Ботурчук, которая завоевала 2 награды, 1 серебряная и 1 бронзовая.

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Украинские атлеты установили 24 рекорда, из которых – 6 рекордов мира, 11 рекордов Европы и 7 рекордов указанных соревнований, а именно:

Цветов Игорь установил 6 рекордов, из которых: 2 рекорда мира, 2 рекорда Европы и рекорды чемпионата в беге на 200 м и 100 м;
Дорошенко Александр установил 2 рекорда Европы в толкании ядра и метании копья;
Данилюк Роман установил 3 рекорда, из которых: 1 рекорд мира, 1 рекорд Европы и 1 рекорд чемпионата в толкании ядра;
Коваль Максим установил 1 рекорд Европы в толкании ядра;
Евсей Зоя установила 6 рекордов, из которых: 2 рекорда мира, 2 рекорда Европы и рекорды чемпионата в метании булавы и диска;
Лебедева Яна установила 4 мировых рекорда, из которых: 1 рекорд мира, 1 рекорд Европы и 1 рекорд чемпионата в метании диска и 1 рекорд Европы по метанию копья;
Москаленко Анастасия установила 2 рекорда, из которых 1 рекорд Европы и 1 рекорд чемпионата.

В то же время 5 спортсменов заняли 4 место и тем самым принесли национальной сборной команде 5 лицензий для участия в Паралимпийских играх в Токио. В целом украинские атлеты завоевали 25 лицензий для участия в Паралимпийских играх в Токио.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Паралимпийский спорт
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