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Украинские прыгуны в воду покорили этап Грап-при в Германии

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Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик / reporter-ua.com

С 20-23 февраля проходил второй этап Гран-при в Ростоке (Германия) по прыжкам в воду. Украинские спортсмены завоевали четыре медали.

Дуэт Станислав Олиферчик и Викторией Кесарь принес в копилку украинской команды золотую медаль соревнований по прыжкам в воду Гран-при FINA. Спортсмены одержали победу в миксте с трехметрового трамплина с невероятным результатом – 305,62 баллов. Ближайших конкурентов украинский дуэт опередил на 23 балла.

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Также Кесарь в паре с Анной Письменской с отставанием в 3 балла стала второй в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, не успев догнать американскую пару.

Письменская к серебру в дуэте добавила личную бронзу на трехметровом трамплине. От первого места Анну отделили 14 баллов.

Бронзовую награду получили Олег Сербин и Евгений Науменко. Ребята заняли третье место в синхронных прыжках с 10 метров.

Добавим, что следующий этап Гран-при пройдет в канадском Виндсоре с 14 по 17 марта.

 

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Прыжки в воду
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