Украинские саблистки завоевали серебро на этапе Кубка мира в Тунисе

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Украинские саблистки завоевали серебро на этапе Кубка мира в Тунисе

Украинские саблистки остановились в шаге от высшей награды на этапе Кубка мира. В Тунисе украинки завоевали серебряные награды

В решающем поединке Юлия Бакастова, Елена Воронина, Ольга Харлан и Алина Комащук все же уступили команде Италии (42:45).

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Это первая награда украинских шпажисток на этапах Кубка мира за последние два с половиной года. И как раз вовремя, ведь это был первый турнир в командном отборе на Токио-2020.

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Теги: Новости Спорта Спорт Фехтование
Источник: 24 канал
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