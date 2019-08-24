Украинские силачи перетянули три трамвая и установили рекорд: впечатляющее видео

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Во Львове силачи Владимир Рекша и Сергей Конюшок установили рекорд Украины: руками протянули три трамвая. Вагон, который весит 92 тонны, стронгмэны смогли передвинуть на более чем 19 метров.

Львовянин Владимир Рекша и киевлянин Сергей Конюшок – обладатели титулов сильнейших людей планеты.

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Вместе они решили перетащить руками два трамвая.

Arm over arm – это упражнение, когда за канат в упоре сидя перетаскивается какой-то груз. Чаще всего это грузовики, и сегодня это – трамвай "Электрон",
– пояснил Конюшок.

Сначала была тренировочная попытка. Стронгмены сдвинулись с места один трамвай. По словам Сергея, в первые секунды казалось, что уперся в пятиэтажку. После нескольких секунд богатырский тандем наконец сдвигает транспорт с места. Силачи работали слаженно.


Мужчины установили рекорд Украины

До сих пор таким способом трамваи еще не перетягивали. Но дебют удался блестяще, рекорд все же установили. Они протянули вагоны весом 65,2 тонны на 15,7 метра за 1,1425 секунды.

Но для этого стронгменам оказалось мало. Они решили прицепить еще один вагон и увеличили бремя до 92 тонн.


Владимир Рекша и Сергей Конюшок во время установления рекорда

Мужчинам понадобилась 1 минута и 45 секунд, чтобы транспорт таки тронулся с места. Украинским силачам удалось сдвинуть трамваи на 19,49 метра.

Так украинцы побили собственный рекорд. Но, по их словам, дался он нелегко. "Настолько забились кисти и руки, я боялся еще несколько секунд, и упадет микрофон из рук,
– отметил Владимир Рекша.

Успех вдохновил силачей попробовать свои силы снова. В будущем они намерены посягнуть на подобный мировой рекорд.

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Теги: Новости Украины Спорт Новости Спорта Новости Львова
Источник: 24 канал
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