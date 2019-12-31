Украинские спортсменки показали, как готовятся к Новому году: красочные фото и видео

Украинские спортсменки подвели итоги 2019-го и показали как готовятся к празднованию Нового 2020 года.

Фото и видео они опубликовали на своих страницах в инстаграме.

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► Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук опубликовала в своем Инстаграме фото с медалями. В 2019 году спортсменка по прыжкам в длину завоевала немало побед для Украины. Бех-Романчук стала серебряной призеркой чемпионата мира по легкой атлетике.

Спасибо 2019 за все. Ты был прекрасен. Всем счастливого Нового года!

– подписала фото спортсменка.

Также Бех-Романчук показала в своих сторис последнюю в 2019 году тренировку.



Сторис Бех-Романчук о последнем дне в 2019 году

► Ольга Харлан

Известная во всем мире украинская фехтовальщица Ольга Харлан также опубликовала пост благодарности и итогов 2019 года. 20 июля Харлан выиграла чемпионат мира по фехтованию в Будапеште. В решающей битве представительницы Украины противостояла россиянка Софья Великая.

Этот год был наполнен взлетами и падениями, моментами радости и иногда печали. Но заканчивается он на радостной и счастливой ноте,

– написала спортсменка.

► Даяна Ястремская

Известная украинская теннисистка Даяна Ястремская уже встретила Новый год, и сделала это спортсменка в Австралии.

Даяну Ястремскую признали лучшей теннисисткой 2019 года в Украине. В 2019 теннисистка выиграла два титула и установила личный рекорд в рейтинге, поднявшись на 22-е место.

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► Дарья Билодид, Элина Свитолина, Юлия Левченко

В 2019 году Белодид защитила свой титул чемпионки мира по дзюдо, который она завоевала в прошлом году. Благодаря победе украинка стала самой молодой двукратной чемпионкой мира.

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Украинская теннисистка Элина Свитолина попала в список самых титулованных теннисисток за период с 2010 до 2019 года, она заняла 9 место в списке самых титулованных теннисисток десятилетия.

21-летняя украинская спортсменка Юлия Левченко стала четвертой в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

Спортсменки также опубликовали на своих страницах в инстаграм, как они готовятся к Новому году. Например, Левченко показала своего бойфренда, который стряпает вкусный ужин. Свитолина поделилась последней фотографией в 2019, где она со своим парнем – также известным теннисистом Гаэлем Монфисом. А Белодед пожелала всем счастливого Нового года.



Предновогодние сторис Левченко, Свитолиной и Белодед

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