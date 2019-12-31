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Украинские спортсменки показали, как готовятся к Новому году: красочные фото и видео

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Украинские спортсменки готовятся к новому году / Колаж 24 канала

Украинские спортсменки подвели итоги 2019-го и показали как готовятся к празднованию Нового 2020 года.

Фото и видео они опубликовали на своих страницах в инстаграме.

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Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук опубликовала в своем Инстаграме фото с медалями. В 2019 году спортсменка по прыжкам в длину завоевала немало побед для Украины. Бех-Романчук стала серебряной призеркой чемпионата мира по легкой атлетике.

Спасибо 2019 за все. Ты был прекрасен. Всем счастливого Нового года!
– подписала фото спортсменка.

Также Бех-Романчук показала в своих сторис последнюю в 2019 году тренировку.

бех-романчік
Сторис Бех-Романчук о последнем дне в 2019 году

Ольга Харлан

Известная во всем мире украинская фехтовальщица Ольга Харлан также опубликовала пост благодарности и итогов 2019 года. 20 июля Харлан выиграла чемпионат мира по фехтованию в Будапеште. В решающей битве представительницы Украины противостояла россиянка Софья Великая.

Этот год был наполнен взлетами и падениями, моментами радости и иногда печали. Но заканчивается он на радостной и счастливой ноте,
– написала спортсменка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этот год был полон взлётов и падений, неожиданностей, радости и, в какие-то моменты, грусти! Но заканчивается он на хорошей и позитивной ноте Может долбануться башкой об угол мне в этом помогло? Благодарность всем, кто был рядом со мной весь этот год! Колоссальная поддержка любимых и дорогих людей - это очень важно! Я полна прекрасного настроениям?, мотивации и любви️?! Прощай, #2019! ??Привет, #2020! Предстоит много работы и терпения! Let’s do it! С Новым Годом, друзья! #happynewyear #happiness #celebration #party #hard #fencing #sabre

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Даяна Ястремская

Известная украинская теннисистка Даяна Ястремская уже встретила Новый год, и сделала это спортсменка в Австралии.

Даяну Ястремскую признали лучшей теннисисткой 2019 года в Украине. В 2019 теннисистка выиграла два титула и установила личный рекорд в рейтинге, поднявшись на 22-е место.

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Happy New Year 1.01.2020 ?

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Дарья Билодид, Элина Свитолина, Юлия Левченко

В 2019 году Белодид защитила свой титул чемпионки мира по дзюдо, который она завоевала в прошлом году. Благодаря победе украинка стала самой молодой двукратной чемпионкой мира.

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Украинская теннисистка Элина Свитолина попала в список самых титулованных теннисисток за период с 2010 до 2019 года, она заняла 9 место в списке самых титулованных теннисисток десятилетия.

21-летняя украинская спортсменка Юлия Левченко стала четвертой в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

Спортсменки также опубликовали на своих страницах в инстаграм, как они готовятся к Новому году. Например, Левченко показала своего бойфренда, который стряпает вкусный ужин. Свитолина поделилась последней фотографией в 2019, где она со своим парнем – также известным теннисистом Гаэлем Монфисом. А Белодед пожелала всем счастливого Нового года.

спортсменки про новий рік
Предновогодние сторис Левченко, Свитолиной и Белодед

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Автор: Северин Трач
Теги: Дзюдо Новости Украины Фехтование легкая атлетика Теннис Марина Бех-Романчук Ольга Харлан Даяна Ястремская Елина Свитолина Дария Билодид Юлия Левченко Новости Спорта Спорт
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