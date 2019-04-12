Украинские спортсменки завоевали еще две медали на чемпионате Европы по борьбе
Украинские спортсменки Лилия Горишна и Татьяна Кот стали обладательницами серебряных медалей на чемпионате Европы по борьбе.
В финале соревнований в весовой категории до 53-х килограммов Горишна со счетом 3:13 проиграла 25-летней россиянке Стальвири Оршуш.
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Бронзовые медали в этой весовой категории завоевали белоруска Ванесса Каладзинская и голландка Джессика Блажко.
Татьяна Кот в весовой категории до 57 кг проиграла в финале представительницы Венгрии Эмеше Барке.
Таким образом Украина уже имеет семь наград на чемпионате Европы в Бухаресте (Румыния). В активе украинской команды две бронзовые медали и три золота.
Александр Хоцяновский в малом финале победил двукратного призера чемпионатов Европы поляка Роберта Барана со счетом 3:2. Такую же награду для Украины завоевал Василий Шуптар. Бронзовый чемпион мира 2015 получил награду в весовой категории до 65 кг.
В четверг, 11 апреля, сборная Украины завоевала три золота. Награды высшей пробы завоевали Алла Черкасова (до 68 кг), Оксаны Ливач (до 50 кг) и Ирины Гусяк (до 55 кг).