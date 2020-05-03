Украинские спортсмены, которые застряли в Португалии из-за коронавируса, вернулись домой
Украинские легкоатлеты вернулись из Португалии в Украину. Спортсмены находились в Португалии на сборах и не могли вернуться в Украину из-за пандемии коронавируса.
Федерация легкой атлетики Украины сообщает, что группа украинских спортсменов вернулась из Португалии 2 мая.
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Также часть украинских легкоатлетов находится в Кыргызстане. Они должны вернуться в понедельник.
Отметим, что в Кении находится еще одна украинская спортсменка – Ольга Ляхова.
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих показала, как самоизолировался после возвращения в Украину из Португалии.
В инстаграме спортсменка опубликовала видео, где она ложится спать в палатке, которая располагается посреди комнаты.
Скриншот
По информации президента ФЛАУ Игоря Гоцула, в Португалии находилось 23 представителя Украины, в Кыргызстане – 18.
Он также сообщил, что украинские спортсмены проходили сборы в рамках подготовки к Олимпиаде-2020. Однако Игры были перенесены на 2021 год, поэтому команды решили вернуться.
Эвакуация украинцев из-за границы
- Украина в марте закрыла границы для иностранцев и прекратила авиасообщение на время карантина.
- В то же время наше государство продолжает эвакуировать своих граждан из разных уголков планеты. Консульства еще работают и планируют вернуть всех тех, кто нуждаться в помощи.
- Все, кто возвращается в Украину из-за границы, должны побыть две недели в режиме самоизоляции. За соблюдением этого правила будут следить полицейские.
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