Украинские спортсмены показали свои уникальные вышиванки: фото

16 мая в Украине отмечается День вышиванки. В этот день каждый старается похвастаться своим национальным нарядом. Не являются исключением спортсмены. Спорт24 собрал подборку фотографий украинских спортсменов с приветствием.

Читайте также: О чем говорит вышивка: орнаменты и их значение в инфографике

Свою необычную вышиванку представила украинская теннисистка Элина Свитолина.

16-летняя теннисистка Марта Костюк тоже поздравила Украину с Днем вышиванки, выложив фотографию в Instagram Stories.

Еще один представитель тенниса – Сергей Стаховский – одел в вышиванки всю семью.

Семья в вышиванке на фото и у борца Жана Беленюка.

К слову: Из какого региона вышиванка? Тест на национальную идентичность

Похвасталась уникальной вышивкой и шахматистка Анна Музычук. При этом она приняла участие в показе "ВышиванкаDAY".

Чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный тоже показал свою семью в вышиванках.

Относительно футболистов и футбольных клубов, то больше всего "отличился" донецкий "Шахтер". Команда накануне выиграла Кубок Украины. А ко Дню вышиванки опубликовала фото двух игроков. Это натурализованные бразильцы и игроки национальной сборной Украины Жуниор Мораес и Марлос.

Поздравить Украину легионером в вышиванке решил другой донецкий клуб – "Олимпик". В вышиванку там одели француза Максима Тейшейру.

Львовские "Карпаты" использовали фотографию с полузащитником Дмитрием Клецом в вышиванке. Хотя у клуба одна из форм с вышиванкой. Когда то с вышиванкой на форме играло и киевское "Динамо". Но столичный клуб пока не поздравил Украину с Днем вышиванки.

Другой киевский клуб – "Арсенал" – отметил День вышиванки тоже по особенному. Клуб собрал на стадионе в Счастливом футболистов детской команды.

Поздравления с Днем вышиванки опубликовали и в черниговской "Десне".