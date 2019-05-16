Украинские спортсмены показали свои уникальные вышиванки: фото

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Жан Беленюк с семьей в вышиванке
Жан Беленюк с семьей в вышиванке / Фото с Instagram-страницы Жана Беленюка

16 мая в Украине отмечается День вышиванки. В этот день каждый старается похвастаться своим национальным нарядом. Не являются исключением спортсмены. Спорт24 собрал подборку фотографий украинских спортсменов с приветствием.

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Свою необычную вышиванку представила украинская теннисистка Элина Свитолина.

16-летняя теннисистка Марта Костюк тоже поздравила Украину с Днем вышиванки, выложив фотографию в Instagram Stories.

Еще один представитель тенниса – Сергей Стаховский – одел в вышиванки всю семью.

Семья в вышиванке на фото и у борца Жана Беленюка.

 К слову: Из какого региона вышиванка? Тест на национальную идентичность

Похвасталась уникальной вышивкой и шахматистка Анна Музычук. При этом она приняла участие в показе "ВышиванкаDAY".

Чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный тоже показал свою семью в вышиванках.

Относительно футболистов и футбольных клубов, то больше всего "отличился" донецкий "Шахтер". Команда накануне выиграла Кубок Украины. А ко Дню вышиванки опубликовала фото двух игроков. Это натурализованные бразильцы и игроки национальной сборной Украины Жуниор Мораес и Марлос.

Поздравить Украину легионером в вышиванке решил другой донецкий клуб – "Олимпик". В вышиванку там одели француза Максима Тейшейру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФК «Олимпик» поздравляет всех болельщиков с Днём Вышиванки! День вышиванки – замечательный, самобытный праздник украинской культуры. Вышиванка всегда была и остается украинской святыней. Вышиванка символизирует в себе высокую мудрость, духовное богатство и связь поколений. Сегодня, 16 мая, в Украине отмечают ежегодный День вышиванки, поэтому не забудьте надеть рубашку на учебу или на работу и поздравить друзей и близких с этим праздничным днем. #упл #олимпик #олимпикдонецк #олімпік #олімпікдонецьк #деньвишиванки2019

Допис, поширений ФК "Олимпик" (Донецк) (@fcolympic_donetsk)

Львовские "Карпаты" использовали фотографию с полузащитником Дмитрием Клецом в вышиванке. Хотя у клуба одна из форм с вышиванкой. Когда то с вышиванкой на форме играло и киевское "Динамо". Но столичный клуб пока не поздравил Украину с Днем вышиванки.

Другой киевский клуб – "Арсенал" – отметил День вышиванки тоже по особенному. Клуб собрал на стадионе в Счастливом футболистов детской команды.

Поздравления с Днем вышиванки опубликовали и в черниговской "Десне".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Футбольний клуб Десна вітає з Днем Вишиванки!

Допис, поширений DesnaFC official (@desnafc)

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Теннис ФК Арсенал-Киев ФК Карпаты Жан Беленюк ФК Олимпик Жуниор Мораес Сергей Стаховский Елина Свитолина День вышиванки Марта Костюк
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