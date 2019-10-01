Украинские спортсмены получили ордена и медали от президента Украины

Украинские спортсмены, которые удачно выступили на XXX Всемирной летней Универсиаде в итальянском Неаполе, получили ордена и медали от президента Украины Владимира Зеленского. Награды и звания получили и их тренеры.

Орден "За заслуги" III степени получил серебряный призер Сергей Регеда. Орден княгини Ольги III степени получили Ирина Геращенко, Анастасия Голенева, Ирина Климец, Екатерина Климюк, Мария Миколенко, Валентина Мирончук, Елена Собчук, Мария Филюк, Юлия Чумаченко, которые стали призерами Универсиады по легкой атлетике. Призеры по художественной гимнастике Елена Дьяченко, Ева Мелещук, Дарья Мурай, Виктория Фотиева, Валерия Ханина и Юлия Чумаченко тоже получили Орден княгини Ольги III степени. Такой же орден получила и Марина Кардаш, которая является тренером-преподавательницей трехкратных серебряных призеров в групповых упражнениях по художественной гимнастике. Зато Евгению Хомон, которая является тренером трехкратных серебряных призеров в групповых упражнениях по художественной гимнастике, наградили орденом княгини Ольги II степени.

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Наградили медалью "За труд и доблесть" Анну Антикало, Дениса Вороновского, Артема Овчинникова, Полину Родионову, Ирину Ромолданову и Ирину Хочину. Их тренеры также получили такие медали.

Также Зеленский присвоил почетные звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта" Украины тренерам сборных и спортсменов, которые выступали на Универсиаде. Звание "Заслуженный врач Украины" получила тренер-врач сборной команды по легкой атлетике Наталья Боярская.

На XXX Универсиаде в Неаполе наши спортсмены в целом завоевали 20 наград: 6 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей. В общем зачете украинцы заняли 11-е место.