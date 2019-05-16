Украинские спортсмены завоевали золотую и бронзовую награду на соревнованиях по шахматам

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Антон Коробов
Антон Коробов / facebook.com/ukrainianchess

Украинские шахматисты завоевали две награды на Всемирных интеллектуальных играх (IMSA World Masters 2019), которые проходят сейчас в китайском Хэншуе.

Украинский гроссмейстер Антон Коробов в блестящем стиле выиграл рапид-турнир.

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Харьковчанин набрал 8,5 очков из 11-ти и стал победителем турнира еще за тур до финиша.

В женском рапид-турнире отличилась Мария Музычук. Львовянка набрала 6,5 очков из 11-ти, поделила 3-4 места и стала бронзовым призером благодаря лучшему дополнительному коэффициенту.

В соревнованиях также приняли участие киевлянин Руслан Пономарев – 5 очков и 8-е место и харьковчанка Анна Ушенина – 5 очков и 12-е место.

В мужском и женском турнирах выступали по 16 участников. 17-18 мая на Всемирных интеллектуальных играх состоятся соревнования по блицу.

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Теги: Спорт Новости Спорта Мария Музычук Шахматы
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